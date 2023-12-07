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Зеленский снял с должности своего представителя в Раде Вениславского

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Владимир Зеленский снял с занимаемой должности своего представителя в Верховной раде Украины Фёдора Вениславского.
Зеленский снял с должности своего представителя в Раде Вениславского
  • Gettyimages.ru

Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

«Освободить Вениславского Фёдора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде», — говорится в документе.

Причины такого решения не называются.

Вениславский также занимает должность члена комитета Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Ранее Зеленский подписал указы об увольнении четырёх заместителей командующего Национальной гвардией и назначил трёх новых.

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