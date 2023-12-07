Зеленский снял с должности своего представителя в Раде Вениславского
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Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.
«Освободить Вениславского Фёдора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде», — говорится в документе.
Причины такого решения не называются.
Вениславский также занимает должность члена комитета Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.
Ранее Зеленский подписал указы об увольнении четырёх заместителей командующего Национальной гвардией и назначил трёх новых.