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На Украине уволили четырёх замкомандующего Нацгвардией

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Владимир Зеленский подписал указы об увольнении четырёх заместителей командующего Национальной гвардией и назначил трёх новых.

Согласно документам, с должностей были уволены первый замкомандующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко.

Новым первым замкомандующего Нацгвардией Зеленский назначил Вадима Гладкова, а заместителями — Александра Белоуса и Алексея Осипенко.

Ранее на Украине уволили замглавы Службы внешней разведки Александра Тарасовского.

Также Владимир Зеленский назначил Анатолия Казмирчука командующим Медицинскими силами ВСУ вместо Татьяны Остащенко.

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