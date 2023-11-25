На Украине уволили четырёх замкомандующего Нацгвардией
Согласно документам, с должностей были уволены первый замкомандующего Владимир Кондратюк и три заместителя — Александр Набок, Олег Сахон и Николай Николенко.
Новым первым замкомандующего Нацгвардией Зеленский назначил Вадима Гладкова, а заместителями — Александра Белоуса и Алексея Осипенко.
Ранее на Украине уволили замглавы Службы внешней разведки Александра Тарасовского.
Также Владимир Зеленский назначил Анатолия Казмирчука командующим Медицинскими силами ВСУ вместо Татьяны Остащенко.