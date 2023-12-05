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Генерал Кривонос: ВСУ готовы на радикальные шаги из-за недовольства властями

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Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские военнослужащие крайне недовольны действиями киевских властей и в связи с этим готовы на радикальные шаги.
Генерал Кривонос: ВСУ готовы на радикальные шаги из-за недовольства властями
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

В интервью YouTube-каналу Newsroom он сказал, что украинские бойцы очень злятся на власти страны.

«Мы воюем, мы гибнем, мы мёрзнем, а кто-то будет кататься на лыжах?» — процитировал Кривонос их претензии.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, у военных накопилось так много недовольства к властям, что они готовы пойти на радикальные меры.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой сообщило, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный должен уйти с должности в связи с отсутствием плана действий на будущий год.

Издание The New York Times сообщало, что пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.

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