Генерал Кривонос: ВСУ готовы на радикальные шаги из-за недовольства властями

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские военнослужащие крайне недовольны действиями киевских властей и в связи с этим готовы на радикальные шаги.

В интервью YouTube-каналу Newsroom он сказал, что украинские бойцы очень злятся на власти страны.

«Мы воюем, мы гибнем, мы мёрзнем, а кто-то будет кататься на лыжах?» — процитировал Кривонос их претензии.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, у военных накопилось так много недовольства к властям, что они готовы пойти на радикальные меры.

Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой сообщило, что главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный должен уйти с должности в связи с отсутствием плана действий на будущий год.

Издание The New York Times сообщало, что пессимизм украинцев касательно перспектив победы в конфликте усиливается, также растёт недовольство государством.