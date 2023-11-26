«СТРАНА.ua»: в Киеве потребовали отставки главкома ВСУ Залужного

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный должен уйти с должности в связи с отсутствием плана действий на будущий год, говорится в статье украинского издания «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой.

Она подчеркнула, что Залужный не смог предоставить никакого плана на 2024 год, а военнослужащие заявили, что им необходимо «забирать» не менее 20 тыс. человек в месяц.

По её мнению, если украинское военное руководство не может предоставить плана, а все предложения касаются только того, что нужно мобилизовать больше людей, то такое руководство «должно уйти».

Безуглая добавила, что недовольство Залужным возникло ещё летом, когда ВСУ начали контрнаступление.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко предложил отправить в отставку Залужного.