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Генерал ВСУ Марченко предложил отправить Залужного в отставку

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Генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко выступил с предложением отправить в отставку главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.
Генерал ВСУ Марченко предложил отправить Залужного в отставку
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

Об этом он заявил в интервью политологу Вадиму Киселёву на его YouTube-канале.

Марченко усомнился в «полководческих» способностях Залужного, отметив, что после семи месяцев пиара украинского контрнаступления главком повёл ВСУ на выстроенные ВС России минные поля.

Он добавил, что истребителей F-16 Залужному не хватило, теперь ему предложили использовать на фронте солдат-роботов.

«А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом всё дело закончится. Может, тогда будут прорывы», — сказал Марченко.

Ранее народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный шокировал Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов.

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