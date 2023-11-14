Генерал ВСУ Марченко предложил отправить Залужного в отставку

Генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко выступил с предложением отправить в отставку главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.

Об этом он заявил в интервью политологу Вадиму Киселёву на его YouTube-канале.

Марченко усомнился в «полководческих» способностях Залужного, отметив, что после семи месяцев пиара украинского контрнаступления главком повёл ВСУ на выстроенные ВС России минные поля.

Он добавил, что истребителей F-16 Залужному не хватило, теперь ему предложили использовать на фронте солдат-роботов.

«А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом всё дело закончится. Может, тогда будут прорывы», — сказал Марченко.

Ранее народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный шокировал Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов.