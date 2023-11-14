Генерал ВСУ Марченко предложил отправить Залужного в отставку
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Об этом он заявил в интервью политологу Вадиму Киселёву на его YouTube-канале.
Марченко усомнился в «полководческих» способностях Залужного, отметив, что после семи месяцев пиара украинского контрнаступления главком повёл ВСУ на выстроенные ВС России минные поля.
Он добавил, что истребителей F-16 Залужному не хватило, теперь ему предложили использовать на фронте солдат-роботов.
«А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом всё дело закончится. Может, тогда будут прорывы», — сказал Марченко.
Ранее народный депутат Украины Евгений Шевченко заявил, что Залужный шокировал Владимира Зеленского идеей создания солдат-роботов.