Шмыгаль: Украина в 2023 году потратила на оборону и важные расходы $93 млрд

Правительство Украины в 2023 году потратило на сферу обороны и «критически важные расходы» $93 млрд.

Об этом глава украинского правительства сказал в ходе заседания кабинета министров Украины. Видео с заявлением Шмыгаля опубликовано в его Telegram-канале.

«В этом году мы потратили 3,4 трлн гривен (порядка $93 млрд)», — отметил он.

По его словам, бюджетный дефицит в размере около $27,3 млрд будет покрыт при поддержке партнёров.

Ранее Financial Times писала, что Украина может не получить обещанных ЕС €50 млрд из-за бюджетного кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых партий в Европе.

Источник в ЕС заявил порталу Semafor, что страны Европы не смогут заменить военную помощь от США Украине, если Вашингтон решит прекратить поддержку Киева.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что средства на поддержку Украины иссякнут очень скоро.