BI: боец ВСУ заявил о плачевном состоянии украинской армии
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Его слова приводит издание Business Insider.
«Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но именно прошедшие подготовку, а не те зелёные, которые у нас сейчас есть», — рассказал украинский военный.
По его словам, в украинской армии есть те, кто прошёл подготовку всего за три недели.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что эффективные действия ВС России в зоне спецоперации значительно снизили боевые возможности украинской армии.
По словам Шойгу, ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.