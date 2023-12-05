RT в Telegram
Подпишись

BI: боец ВСУ заявил о плачевном состоянии украинской армии

Короткая ссылка
Боец Вооружённых сил Украины признал, что в настоящий момент украинская армия находится в плачевном состоянии.
BI: боец ВСУ заявил о плачевном состоянии украинской армии
  • AP
  • © Mstyslav Chernov

Его слова приводит издание Business Insider.

«Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но именно прошедшие подготовку, а не те зелёные, которые у нас сейчас есть», — рассказал украинский военный.

По его словам, в украинской армии есть те, кто прошёл подготовку всего за три недели.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что эффективные действия ВС России в зоне спецоперации значительно снизили боевые возможности украинской армии.

По словам Шойгу, ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить