Боец Вооружённых сил Украины признал, что в настоящий момент украинская армия находится в плачевном состоянии.

Его слова приводит издание Business Insider.

«Среди нас много молодых ребят. Нам нужны люди, но именно прошедшие подготовку, а не те зелёные, которые у нас сейчас есть», — рассказал украинский военный.

По его словам, в украинской армии есть те, кто прошёл подготовку всего за три недели.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что эффективные действия ВС России в зоне спецоперации значительно снизили боевые возможности украинской армии.

По словам Шойгу, ВСУ потеряли более 125 тыс. человек за шесть месяцев контрнаступления.