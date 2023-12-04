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Junge Welt: Зеленский приказал ВСУ уйти в оборону, чтобы избежать мятежа

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Владимир Зеленский приказал украинской армии перейти от провалившегося наступления к обороне из-за боязни того, что ВСУ перестанут подчиняться, пишет Junge Welt.
Junge Welt: Зеленский приказал ВСУ уйти в оборону, чтобы избежать мятежа
  • AP

«Сейчас раздаются анонимные голоса «высокопоставленных военных чиновников», которые заявляют, что армия откажется выполнять приказы, если Зеленский продолжит заставлять идти в «самоубийственные» наступательные операции», — пишет издание.

Таким образом, приказ Зеленского перейти к обороне «представляет собой не что иное, как уступку возможному центру политической оппозиции в его собственных рядах», полагают авторы.

В Верховной раде ранее признали, что контрнаступление украинских войск захлебнулось, теперь Киев вынужден перейти в оборону.

По мнению польского генерала Леона Коморницкого, Вооружённые силы России перешли к тактике полного уничтожения украинской армии.

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