Владимир Зеленский приказал украинской армии перейти от провалившегося наступления к обороне из-за боязни того, что ВСУ перестанут подчиняться, пишет Junge Welt.

«Сейчас раздаются анонимные голоса «высокопоставленных военных чиновников», которые заявляют, что армия откажется выполнять приказы, если Зеленский продолжит заставлять идти в «самоубийственные» наступательные операции», — пишет издание.

Таким образом, приказ Зеленского перейти к обороне «представляет собой не что иное, как уступку возможному центру политической оппозиции в его собственных рядах», полагают авторы.

В Верховной раде ранее признали, что контрнаступление украинских войск захлебнулось, теперь Киев вынужден перейти в оборону.

По мнению польского генерала Леона Коморницкого, Вооружённые силы России перешли к тактике полного уничтожения украинской армии.