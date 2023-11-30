Депутат Рады Гончаренко: ВСУ переходят в оборону, наступление захлебнулось
Таким образом он отреагировал на заявление Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на востоке и севере страны.
«Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — написал политик в Telegram.
Кроме того, Гончаренко признал, что военно-промышленный комплекс России развивается «безумными темпами», а сейчас ресурсы решают всё.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.