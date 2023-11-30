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Депутат Рады Гончаренко: ВСУ переходят в оборону, наступление захлебнулось

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Контрнаступление украинских войск захлебнулось, теперь Киев вынужден перейти в оборону, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Таким образом он отреагировал на заявление Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на востоке и севере страны.

«Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — написал политик в Telegram.

Кроме того, Гончаренко признал, что военно-промышленный комплекс России развивается «безумными темпами», а сейчас ресурсы решают всё.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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