Депутат Рады Гончаренко: ВСУ переходят в оборону, наступление захлебнулось

Контрнаступление украинских войск захлебнулось, теперь Киев вынужден перейти в оборону, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Таким образом он отреагировал на заявление Владимира Зеленского о начале фортификационных работ на востоке и севере страны.

«Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — написал политик в Telegram.

Кроме того, Гончаренко признал, что военно-промышленный комплекс России развивается «безумными темпами», а сейчас ресурсы решают всё.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.