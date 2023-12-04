Польский генерал Коморницкий: ВС России перешли к тактике полной ликвидации ВСУ

Польский генерал Леон Коморницкий заявил, что Вооружённые силы России перешли к тактике полного уничтожения украинской армии.

Слова генерала приводит издание Interia.

«В настоящее время речь идёт прежде всего об уничтожении украинской армии на основе эффективной обороны», — сказал он.

Коморницкий добавил, что последние несколько месяцев украинская армия и союзники Киева допустили ряд ошибок, которые повлияли на провал ВСУ на фронте.

Ранее СМИ писали, что от оптимизма Владимира Зеленского, который он демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа.