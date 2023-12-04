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В Белоруссии возбудили 20 дел о насилии силовиков ряда стран ЕС над мигрантами

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Первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Олег Шандарович сообщил, что Минск возбудил 20 уголовных дел о насилии силовиков из Польши, Литвы и Латвии в отношении мигрантов на границе с Белоруссией.
В Белоруссии возбудили 20 дел о насилии силовиков ряда стран ЕС над мигрантами
  • РИА Новости

Об этом Шандарович рассказал в ходе выступления на конференции «Расследование преступлений против мира и безопасности человечества».

«В отношении представителей польской стороны в одном производстве соединено 13 уголовных дел, потерпевшими по которым являются 153 человека, пять из них погибли», — цитирует его РИА Новости.

В отношении Литвы возбуждено шесть уголовных дел, включая 32 эпизода преступной деятельности. По латвийской стороне возбуждено одно уголовное дело, в рамках которого расследуется гибель 12 человек.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о смерти беженца на границе с Польшей после того, как польские пограничники силой вытеснили его на территорию республики.

В октябре польские пограничники применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

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