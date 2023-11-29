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В Белоруссии сообщили о гибели беженца на границе с Польшей

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Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о смерти беженца на границе с Польшей после того, как польские пограничники силой вытеснили его на территорию республики.
В Белоруссии сообщили о гибели беженца на границе с Польшей
  • AFP

«Новая антигуманная тактика Польши в действии: на границе погиб очередной беженец... Европейские власти продолжают демонстрировать шокирующую бесчеловечность в отношении беженцев», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, польские пограничники 28 ноября с применением физической силы вытеснили на территорию Белоруссии двух граждан Афганистана. Возле калитки они обнаружили ещё одного беженца в крайне истощённом состоянии.

«Со слов мужчины, польские силовики специально вытеснили его одного, чтобы некому было оказать помощь. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали на место происшествия медицинских работников. Однако к их приезду беженец скончался», — добавили в Госпогранкомитете республики.

В октябре польские пограничники применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.

В сентябре глава Министерства внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что власти страны ввели контроль транспорта на границе со Словакией для пресечения нелегальной миграции.

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