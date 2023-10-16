Польские пограничники применили против нелегальных мигрантов слезоточивый газ
- AFP
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Об этом информирует Пограничная стража Польши в соцсети X (бывшая Twitter).
По данным ведомства, инцидент произошёл в районе Белой Вежи, в Польшу пыталась проникнуть группа нелегалов, состоящая примерно из 100 человек.
«Они бросали камни и ветви деревьев. Пограничникам пришлось применить ранцевые распылители газа», — говорится в сообщении.
В августе нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией.