Узнать больше

Польские пограничники применили против нелегальных мигрантов слезоточивый газ

Короткая ссылка
Польские пограничники применили слезоточивый газ против нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией.
Польские пограничники применили против нелегальных мигрантов слезоточивый газ
  • AFP
  • © Wojtek RADWANSKI

Об этом информирует Пограничная стража Польши в соцсети X (бывшая Twitter).

По данным ведомства, инцидент произошёл в районе Белой Вежи, в Польшу пыталась проникнуть группа нелегалов, состоящая примерно из 100 человек.

«Они бросали камни и ветви деревьев. Пограничникам пришлось применить ранцевые распылители газа», — говорится в сообщении.

В августе нелегальные мигранты напали на польских пограничников на границе с Белоруссией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить