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Минобороны Украины заявило о разработке новой модификации ракеты «Нептун»

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Замглавы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил о начале работ по созданию новой модификации ракеты украинского противокорабельного комплекса «Нептун».
Минобороны Украины заявило о разработке новой модификации ракеты «Нептун»
  • Gettyimages.ru

«Сейчас ведётся работа по созданию так называемого длинного «Нептуна», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Как уточняет издание, речь идёт о модификации ракеты Р-360 для возможного поражения наземных целей.

Также в сообщении говорится, что возможная дальность подобной ракеты может составить 400 км.

В ноябре в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун». Ракеты были уничтожены над акваторией Чёрного моря у побережья Крыма.

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