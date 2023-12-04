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Губернатор: замкомандующего 14-м армейским корпусом Завадский погиб на СВО

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Заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции.
Губернатор: замкомандующего 14-м армейским корпусом Завадский погиб на СВО
  • РИА Новости

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, Завадский погиб на боевом посту.

Гусев выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерала.

Он рассказал, что до августа 2021 года Завадский командовал 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой танковой дивизией, «с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения». 

В ноябре сообщалось, что в зоне спецоперации во время выполнения задачи погиб российский боец с позывным Мечта, он работал оператором FPV-дронов и с июля уничтожил на Днепре 19 лодок ВСУ и около 100 украинских военных.

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