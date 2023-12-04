Губернатор: замкомандующего 14-м армейским корпусом Завадский погиб на СВО
- РИА Новости
Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его словам, Завадский погиб на боевом посту.
Гусев выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерала.
Он рассказал, что до августа 2021 года Завадский командовал 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой танковой дивизией, «с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения».
В ноябре сообщалось, что в зоне спецоперации во время выполнения задачи погиб российский боец с позывным Мечта, он работал оператором FPV-дронов и с июля уничтожил на Днепре 19 лодок ВСУ и около 100 украинских военных.