Губернатор: замкомандующего 14-м армейским корпусом Завадский погиб на СВО

Заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом проинформировал в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, Завадский погиб на боевом посту.

Гусев выразил соболезнования родным, близким и сослуживцам генерала.

Он рассказал, что до августа 2021 года Завадский командовал 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина Краснознамённой танковой дивизией, «с которой у Воронежской области налажены давние добрые отношения».

В ноябре сообщалось, что в зоне спецоперации во время выполнения задачи погиб российский боец с позывным Мечта, он работал оператором FPV-дронов и с июля уничтожил на Днепре 19 лодок ВСУ и около 100 украинских военных.