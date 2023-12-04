Глава СНБО Украины Данилов: Киев сейчас ведёт позиционную борьбу с Россией
«Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество», — сказал Данилов.
При этом он выразил уверенность, что это преимущество будет за Киевом.
Кроме того, Данилов подчеркнул, что Украине необходимо больше оружия.
«Нам нужно оружие, оружие и ещё раз оружие», — сказал глава СНБО.
Ранее сообщалось, что Украина самостоятельно не способна нарастить военное производство до паритета с Россией.
Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что снижение рейтинга Владимира Зеленского связано с ошибками в его работе.