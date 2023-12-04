Глава СНБО Украины Данилов: Киев сейчас ведёт позиционную борьбу с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в интервью японской телекомпании NHK, что Киев в настоящее время ведёт позиционную борьбу с Россией.

«Мы находимся сейчас в позиционной борьбе, когда ни одна, ни вторая сторона не могут взять преимущество», — сказал Данилов.

При этом он выразил уверенность, что это преимущество будет за Киевом.

Кроме того, Данилов подчеркнул, что Украине необходимо больше оружия.

«Нам нужно оружие, оружие и ещё раз оружие», — сказал глава СНБО.

Ранее сообщалось, что Украина самостоятельно не способна нарастить военное производство до паритета с Россией.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что снижение рейтинга Владимира Зеленского связано с ошибками в его работе.