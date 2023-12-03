Подоляк: Киев не может сам нарастить военное производство до паритета с Россией

Украина самостоятельно не способна нарастить военное производство до паритета с Россией.

Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в ходе предстоящей поездки в США планирует убедить Белый дом в необходимости и дальше оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому телеканалу Das Erste, что ситуация на поле боя для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

Столтенберг также раскритиковал политику Европы по производству оружия для Киева.