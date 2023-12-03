RT в Telegram
Подпишись

Подоляк: Киев не может сам нарастить военное производство до паритета с Россией

Короткая ссылка
Украина самостоятельно не способна нарастить военное производство до паритета с Россией.
Подоляк: Киев не может сам нарастить военное производство до паритета с Россией
  • AP
  • © Libkos

Такое мнение выразил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Сама Украина не сможет нарастить такое количество военного производства, чтобы получить паритет с Россией», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в ходе предстоящей поездки в США планирует убедить Белый дом в необходимости и дальше оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью немецкому телеканалу Das Erste, что ситуация на поле боя для Украины может стать ещё хуже из-за недостаточной помощи со стороны Запада.

Столтенберг также раскритиковал политику Европы по производству оружия для Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить