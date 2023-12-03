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Глава МИД Британии Кэмерон намерен убеждать США продолжать помогать Украине

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Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе предстоящей поездки в США планирует убедить Белый дом в необходимости и дальше оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом рассказал сам глава британского внешнеполитического ведомства.
Глава МИД Британии Кэмерон намерен убеждать США продолжать помогать Украине
  • AP
  • © Frank Augstein

По словам Кэмерона, в США ведутся споры на тему того, насколько активно и как долго следует оказывать помощь Киеву.

«Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность, в пользу того, что нельзя умиротворять диктаторов, возобладают. Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — отметил он в статье, опубликованной газетой The Sun on Sunday.

Ранее Кэмерон призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Украину в течение по меньшей мере двух лет.

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