Глава МИД Британии Кэмерон намерен убеждать США продолжать помогать Украине

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе предстоящей поездки в США планирует убедить Белый дом в необходимости и дальше оказывать военную и финансовую помощь Украине. Об этом рассказал сам глава британского внешнеполитического ведомства.

По словам Кэмерона, в США ведутся споры на тему того, насколько активно и как долго следует оказывать помощь Киеву.

«Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность, в пользу того, что нельзя умиротворять диктаторов, возобладают. Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — отметил он в статье, опубликованной газетой The Sun on Sunday.

Ранее Кэмерон призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Украину в течение по меньшей мере двух лет.