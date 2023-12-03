Глава МИД Британии Кэмерон намерен убеждать США продолжать помогать Украине
- AP
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По словам Кэмерона, в США ведутся споры на тему того, насколько активно и как долго следует оказывать помощь Киеву.
«Я знаю, что аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность, в пользу того, что нельзя умиротворять диктаторов, возобладают. Но я хочу заверить их, что мы будем придерживаться выбранного курса и мобилизуем других союзников тоже», — отметил он в статье, опубликованной газетой The Sun on Sunday.
Ранее Кэмерон призвал оружейные фирмы НАТО снабжать Украину в течение по меньшей мере двух лет.