Оппозиционер Шор заявил о готовности обеспечить Молдавию дешёвым газом

Оппозиционер Илан Шор заявил в своих социальных сетях об имеющихся у него возможностях обеспечить Молдавию дешёвым газом в зимний период.

По его словам, ему сегодня подтвердили возможность поставки практически 200 млн куб. м газа — объёма, которого хватит для снабжения в течение четырёх месяцев физических и юридических лиц, без отапливающей Кишинёв компании «Термоком».

«За счёт спонсорских ресурсов я обеспечу цену в $137 (за 1 тыс. куб. м. — RT)», — цитирует его ТАСС.

Как указывает агентство, до этого Шор указывал на готовность поставить газ до границы госкомпании «Энергоком», занимающейся импортом топлива. Шор заверил, что проект позволит конечным потребителям получать ПГ по 10 леев ($0,5) за 1 куб. м, что примерно на 40% дешевле, чем сейчас.

Ранее Шор раскритиковал новый бюджет Молдавии за сокращение трат на социальную сферу.