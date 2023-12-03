В Молдавии раскритиковали новый бюджет за сокращение трат на социальную сферу

Власти Молдавии не нуждаются в образованных и здоровых гражданах. Такое мнение высказал молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, комментируя планы правительства увеличить в 2024 году расходы на армию.

Шор подчеркнул, что вместе с этим парламент Молдавии сокращает траты на социальную сферу. По его словам, на армию в 2024 году планируют выделить 1,639 млрд леев ($92 млн). И это, отмечает Шор, на 72,7 млн леев ($4 млн) больше, чем было в 2022 году.

«Что насчёт образования? Траты порезали с 5,95 до 5,38% от ВВП. Так выглядит забота нынешний властей о людях», — высказался он в личном Telegram-канале, добавив, что расходы сократят и в других сферах, включая здравоохранение.

Ранее в Молдавии на очередную акцию протеста вышли фермеры. Они потребовали отменить санкции по просроченным кредитам во избежание банкротства.