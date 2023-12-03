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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных ВСУ одуматься и не идти на смерть

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Военнослужащим Вооружённых сил Украины следует одуматься и не идти на верную смерть. С таким призывом к ним обратился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных ВСУ одуматься и не идти на смерть
  • РИА Новости

Кадыров подчеркнул, что ВСУ несут ежедневные потери на западной окраине Клещеевки и не могут продвинуться в этом направлении. При этом, по словам Кадырова, украинское командование продолжает «слать под наш огонь живую силу».

«Пора бы украинцам одуматься и перестать идти на верную смерть, выполняя приказы своего преступного командования», — написал глава Чечни в личном Telegram-канале.

Ранее Кадыров заявил, что Вооружённые силы России каждый день берут в плен украинских военнослужащих.

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