Кадыров: ВС России ежедневно берут в плен украинских солдат

Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с командиром специального отряда «Ахмат» Апти Алаудиновым заявил, что российские войска берут в плен украинских военных каждый день.

В своём Telegram-канале он сообщил, что подразделения российской армии продвигаются на фронте «уверенными шагами». По его словам, рассуждать о переговорах нет смысла, так как Россия сейчас находится в выгодном стратегическом и экономическом положении.

«Нам ещё предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что в 2024 году Россию ждут хорошие новости и победа на фронте.

Ранее Алаудинов сообщил, что большая часть солдат ВСУ при малейшей возможности сдаётся в плен.