Кадыров: ВС России ежедневно берут в плен украинских солдат
- РИА Новости
В своём Telegram-канале он сообщил, что подразделения российской армии продвигаются на фронте «уверенными шагами». По его словам, рассуждать о переговорах нет смысла, так как Россия сейчас находится в выгодном стратегическом и экономическом положении.
«Нам ещё предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом», — написал Кадыров.
Глава Чечни добавил, что в 2024 году Россию ждут хорошие новости и победа на фронте.
Ранее Алаудинов сообщил, что большая часть солдат ВСУ при малейшей возможности сдаётся в плен.