Алаудинов: большая часть боевиков ВСУ при малейшей возможности сдаётся в плен

Большая часть бойцов Вооружённых сил России при малейшей возможности сдаётся в плен ВС России, сообщил командир специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности... сдаются в плен», — цитирует его РИА Новости.

Алаудинов рассказал, что на разных участках фронта каждый день у спецназа «Ахмат» и других подразделений Министерстве обороны России — «обязательно новые пленные».

ВСУ сознательно не дают своим военнослужащим возможности сохранить жизни и сдаться ВС России.

Ранее украинский военный, попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, заявил, что командиры подразделений ВСУ угрожают бойцам, говоря им, что в случае отказа идти в атаку их не станут эвакуировать с поля боя.

18 ноября сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают над позициями ВСУ листовки с призывом сдаться в плен.