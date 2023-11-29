Алаудинов: большая часть боевиков ВСУ при малейшей возможности сдаётся в плен
«Большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности... сдаются в плен», — цитирует его РИА Новости.
Алаудинов рассказал, что на разных участках фронта каждый день у спецназа «Ахмат» и других подразделений Министерстве обороны России — «обязательно новые пленные».
ВСУ сознательно не дают своим военнослужащим возможности сохранить жизни и сдаться ВС России.
Ранее украинский военный, попавший в плен в районе Новопрокоповки в Запорожской области, заявил, что командиры подразделений ВСУ угрожают бойцам, говоря им, что в случае отказа идти в атаку их не станут эвакуировать с поля боя.
18 ноября сообщалось, что российские военнослужащие группировки войск «Днепр» с беспилотников сбрасывают над позициями ВСУ листовки с призывом сдаться в плен.