На Украине из-за снега и ветра без света остались более 900 населённых пунктов

Украинское Минэнерго заявило, что 926 населённых пунктов Украины остались без электричества в связи с непогодой.

Об этом украинское ведомство написало в Telegram.

Уточняется, что из-за обильного снега и порывистого ветра без электричества на западе страны остались 504 населённых пункта.

При этом по другим причинам, в том числе вызванным непогодой, в частности технологическими нарушениями, без электроснабжения остаются 422 населённых пункта.

29 ноября в украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии.