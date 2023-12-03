На Украине из-за снега и ветра без света остались более 900 населённых пунктов
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Об этом украинское ведомство написало в Telegram.
Уточняется, что из-за обильного снега и порывистого ветра без электричества на западе страны остались 504 населённых пункта.
При этом по другим причинам, в том числе вызванным непогодой, в частности технологическими нарушениями, без электроснабжения остаются 422 населённых пункта.
29 ноября в украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии.