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На Украине из-за снега и ветра без света остались более 900 населённых пунктов

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Украинское Минэнерго заявило, что 926 населённых пунктов Украины остались без электричества в связи с непогодой.
На Украине из-за снега и ветра без света остались более 900 населённых пунктов
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом украинское ведомство написало в Telegram. 

Уточняется, что из-за обильного снега и порывистого ветра без электричества на западе страны остались 504 населённых пункта.

При этом по другим причинам, в том числе вызванным непогодой, в частности технологическими нарушениями, без электроснабжения остаются 422 населённых пункта.

29 ноября в украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии.

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