В «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии на Украине
- РИА Новости
«В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении.
Среди причин дефицита в компании назвали стремительный рост потребления из-за непогоды и перегрузки в системе.
26 ноября глава украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий сообщил, что в Киевской области отключены мощные магистральные линии электропередачи.
25 ноября «Укрэнерго» сообщило, что магистральные воздушные ЛЭП получили повреждения в центральном районе Украины.