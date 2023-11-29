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В «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии на Украине

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В украинской национальной энергокомпании «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии в системах страны и призвали жителей к экономии.
В «Укрэнерго» сообщили о дефиците электроэнергии на Украине
  • РИА Новости

«В энергосистеме есть дефицит. Просим экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении.

Среди причин дефицита в компании назвали стремительный рост потребления из-за непогоды и перегрузки в системе. 

26 ноября глава украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий сообщил, что в Киевской области отключены мощные магистральные линии электропередачи.

25 ноября «Укрэнерго» сообщило, что магистральные воздушные ЛЭП получили повреждения в центральном районе Украины.

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