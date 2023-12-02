Старовойт сообщил об обстреле посёлка Тёткино в Курской области со стороны ВСУ

Посёлок Тёткино Глушковского района Курской области 2 декабря подвергся обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины, заявил глава региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате обстрела были выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия. Помимо этого, повреждения получили два автомобиля.

«Повреждено два автомобиля, их собственникам обязательно окажем помощь. Также в деревне Елизаветовке с БПЛА было сброшено взрывное устройство, повреждений нет», — отметил Старовойт в личном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получила школа искусств в Донецке.