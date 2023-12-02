СЦКК: школа искусств в Донецке повреждена из-за обстрела со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики. Город Донецк (Кировский район): Школа искусств №5... административное здание по улице Петровского», — сказано в сообщении.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик был ранен мужчина.