СЦКК: школа искусств в Донецке повреждена из-за обстрела со стороны ВСУ

Административное здание и школа искусств повреждены из-за обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов республики. Город Донецк (Кировский район): Школа искусств №5... административное здание по улице Петровского», — сказано в сообщении.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Кировского района в микрорайоне Текстильщик был ранен мужчина.