Словацкие перевозчики начали блокировать пункт пропуска на границе с Украиной
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«Предварительно известно, что перевозка гуманитарной и другой важной помощи, живых животных, горючего и охлаждённых грузов не будет блокироваться», — уточняет погранслужба.
Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час.
На въезд в Словакию движение блокироваться не будет. Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов.
27 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.
Как заявили в словацком правительстве, власти с уважением относятся к их праву на эти акции.