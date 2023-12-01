Словацкие перевозчики начали блокировать пункт пропуска на границе с Украиной

Словацкие перевозчики начали блокировать пункт пропуска «Вышне-Немецке» на границе с Украиной, сообщили украинские пограничники. Сроки акции протеста неизвестны, проводит сообщение Союз автоперевозчиков Словакии.

«Предварительно известно, что перевозка гуманитарной и другой важной помощи, живых животных, горючего и охлаждённых грузов не будет блокироваться», — уточняет погранслужба.

Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве, по четыре грузовика в час.

На въезд в Словакию движение блокироваться не будет. Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов.

27 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков.

Как заявили в словацком правительстве, власти с уважением относятся к их праву на эти акции.