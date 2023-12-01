Пленный украинец заявил о малопригодности БМП Marder в зоне СВО

Взятый в плен украинский военнослужащий Владимир Чайковский заявил о малопригодности немецкой БМП Marder в зоне СВО.

Как сообщает ТАСС, пленённый солдат ВСУ учился обращаться с данной БМП на одном из полигонов Германии.

Он уточнил, что в боевой машине ничего не подходит под оружие, используемое украинскими военными.

«Мы зашли в них (в БМП. — RT) со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Всё это на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак. Ты его в любом случае держишь перед собой, стволом в подбородок», — сказал пленник.

Он также отметил плохой уровень проходимости данной БМП, указав, что на этой технике «только по асфальту ездить, на парад».

«Когда скользко, она плывёт», — добавил Чайковский.

Ранее пленный боец ВСУ Виталий Шкиндаль заявил, что командование даже не изучает обстановку, бросая силы на штурмы.