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Пленный украинец заявил о малопригодности БМП Marder в зоне СВО

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Взятый в плен украинский военнослужащий Владимир Чайковский заявил о малопригодности немецкой БМП Marder в зоне СВО.
Пленный украинец заявил о малопригодности БМП Marder в зоне СВО
  • AP
  • © Michael Sohn

Как сообщает ТАСС, пленённый солдат ВСУ учился обращаться с данной БМП на одном из полигонов Германии.

Он уточнил, что в боевой машине ничего не подходит под оружие, используемое украинскими военными.

«Мы зашли в них (в БМП. — RT) со своими автоматами, оказалось, что ничего не подходит. Всё это на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак. Ты его в любом случае держишь перед собой, стволом в подбородок», — сказал пленник. 

Он также отметил плохой уровень проходимости данной БМП, указав, что на этой технике «только по асфальту ездить, на парад».

«Когда скользко, она плывёт», — добавил Чайковский.

Ранее пленный боец ВСУ Виталий Шкиндаль заявил, что командование даже не изучает обстановку, бросая силы на штурмы.

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