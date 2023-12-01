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Зеленский: Киев построит укрепления от Донбасса до Западной Украины

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Владимир Зеленский заявил, что Киев построит оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины.

Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, он обсудил строительство укреплений на основных оборонительных рубежах, включая Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское направления.

Кроме того, он отметил, что укрепления будут также возведены вдоль границ с Россией и Белоруссией.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ переходят в оборону, наступление захлебнулось.

Также стало известно, что в Закарпатье ввели проверку документов граждан на территории области.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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