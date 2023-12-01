Зеленский: Киев построит укрепления от Донбасса до Западной Украины
Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
По словам Зеленского, он обсудил строительство укреплений на основных оборонительных рубежах, включая Авдеевское, Марьинское и Купянско-Лиманское направления.
Кроме того, он отметил, что укрепления будут также возведены вдоль границ с Россией и Белоруссией.
Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил, что ВСУ переходят в оборону, наступление захлебнулось.
Также стало известно, что в Закарпатье ввели проверку документов граждан на территории области.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.