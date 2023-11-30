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Полиция вывезла воспитанниц из духовного училища канонической УПЦ

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Украинская полиция вывезла воспитанниц Кременецкого духовного училища канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на западе Украины.
Полиция вывезла воспитанниц из духовного училища канонической УПЦ
  • Gettyimages.ru

«Сегодня студенток и преподавателей перевезли в заранее подготовленные помещения, где они смогут продолжить учёбу», — сообщил глава управления Нацполиции по Тернопольской области Сергей Зюбаненко в соцсетях.

По его словам, всё происходило согласно действующему законодательству.

На прошлой неделе сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви (УПЦ) в посёлке Бородянка Киевской области.

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан, из-за стремления украинского лидера подавить УПЦ.

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