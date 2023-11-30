Полиция вывезла воспитанниц из духовного училища канонической УПЦ
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«Сегодня студенток и преподавателей перевезли в заранее подготовленные помещения, где они смогут продолжить учёбу», — сообщил глава управления Нацполиции по Тернопольской области Сергей Зюбаненко в соцсетях.
По его словам, всё происходило согласно действующему законодательству.
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