Полиция вывезла воспитанниц из духовного училища канонической УПЦ

Украинская полиция вывезла воспитанниц Кременецкого духовного училища канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на западе Украины.

«Сегодня студенток и преподавателей перевезли в заранее подготовленные помещения, где они смогут продолжить учёбу», — сообщил глава управления Нацполиции по Тернопольской области Сергей Зюбаненко в соцсетях.

По его словам, всё происходило согласно действующему законодательству.

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан, из-за стремления украинского лидера подавить УПЦ.