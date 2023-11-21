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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила Украинской православной церкви (УПЦ) в посёлке Бородянка Киевской области.

Об этом говорится на сайте Русской православной церкви.

«Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила в Бородянке Киевской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 20 ноября в храм прибыл клирик ПЦУ в сопровождении людей в военной форме. Во время молитвы прихожан рейдеры срезали замки на дверях, после чего начался захват храма.

Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.

Также российский президент Владимир Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине.

Кроме того, американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках.

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