Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Киевской области
Об этом говорится на сайте Русской православной церкви.
«Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм в честь Архистратига Божия Михаила в Бородянке Киевской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ночь на 20 ноября в храм прибыл клирик ПЦУ в сопровождении людей в военной форме. Во время молитвы прихожан рейдеры срезали замки на дверях, после чего начался захват храма.
Ранее Верховная рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.
Также российский президент Владимир Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине.
Кроме того, американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках.