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Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами из-за гонений на христиан

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации сравнил Владимира Зеленского с римскими императорами, известными гонениями на христиан, из-за стремления украинского лидера подавить УПЦ.
Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами из-за гонений на христиан
  • РИА Новости

«Зеленский... развязал новый виток эскалации, приведший к текущему конфликту. Сейчас же, похоже, задумал сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Рада приняла закон о запрете канонической УПЦ на Украине в первом чтении.

Также российский президент Владимир Путин заявил о попытках углубить церковный раскол на Украине.

Кроме того, американский миллиардер Илон Маск задался вопросом о преследуемых Украиной священниках.

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