Полиция Молдавии раскрыла новый вид мошенничества с использованием образа Санду

Правоохранительные органы Молдавии предупредили граждан о новом виде мошенничества в интернете с использованием образа президента страны Майи Санду.

В полиции заявили, что мошенники создают фейковые профили и делятся фейковыми видео с участием якобы государственных деятелей и представителей банковских организаций.

В качестве примера в Telegram-канале молдавских правоохранительных органов была опубликована запись, где «Санду» сообщает о возможности ежемесячного заработка.

«Киберпреступники, злоупотребляя имиджем и логотипом учреждений, призывают население регистрироваться по подозрительным ссылкам. После этого пользователей призывают вкладывать крупные суммы денег в так называемую инвестиционную платформу», — пояснили в полиции.

Граждан попросили игнорировать такие посты и не переходить по сомнительным ссылкам.

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов ранее рассказал в беседе с RT о самых популярных мошеннических схемах за последние месяцы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством.