В России предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

Как напомнил депутат, последние годы в стране возник новый тип мошенничества — посредством телефонных звонков от имени различных финансовых организаций.

По его словам, силами правоохранительных органов, государственной власти и банков принимаются меры по пресечению такой противоправной деятельности, однако искоренить данный преступный феномен, к сожалению, пока не удаётся.

«Надо отметить, что основной группой риска являются люди старшего возраста и пенсионеры, привыкшие доверять звонкам из «банка» или от лица, представившегося «сотрудником службы безопасности», — отметил парламентарий.

Более того, появились новые виды мошенничества против пенсионеров, при которых преступники, например, предлагают им «обновить» социальные карты, подчеркнул Милонов.

«Учитывая важность и серьёзность проблемы, прошу вас рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с предотвращением подобных преступлений», — говорится в тексте обращения.

Согласно инициативе, благодаря такой линии гражданин смог бы получить оперативную консультацию, а также сообщить о факте преступления.

Ранее Милонов предложил официально признать средневековый исторический бой видом спорта в России для дальнейшего успешного развития этой дисциплины.