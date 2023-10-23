Узнать больше

В России предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с телефонным мошенничеством. Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В России предложили создать горячую линию для защиты пенсионеров от мошенников
  • Gettyimages.ru

Как напомнил депутат, последние годы в стране возник новый тип мошенничества — посредством телефонных звонков от имени различных финансовых организаций.

По его словам, силами правоохранительных органов, государственной власти и банков принимаются меры по пресечению такой противоправной деятельности, однако искоренить данный преступный феномен, к сожалению, пока не удаётся.

«Надо отметить, что основной группой риска являются люди старшего возраста и пенсионеры, привыкшие доверять звонкам из «банка» или от лица, представившегося «сотрудником службы безопасности», — отметил парламентарий. 

Более того, появились новые виды мошенничества против пенсионеров, при которых преступники, например, предлагают им «обновить» социальные карты, подчеркнул Милонов.

«Учитывая важность и серьёзность проблемы, прошу вас рассмотреть возможность учреждения совместно с официальными финансовыми организациями горячей линии для граждан (особенно пенсионного и старшего возраста) по вопросам, связанным с предотвращением подобных преступлений», — говорится в тексте обращения. 

Согласно инициативе, благодаря такой линии гражданин смог бы получить оперативную консультацию, а также сообщить о факте преступления.

Ранее Милонов предложил официально признать средневековый исторический бой видом спорта в России для дальнейшего успешного развития этой дисциплины. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить