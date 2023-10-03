Средневековый исторический бой предложили признать видом спорта в России
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Как пояснил Милонов, Россия стала «главным популяризатором и двигателем этого вида спорта в мире».
«Благодаря отечественным энтузиастам исторического боя российские команды реконструкторов-спортсменов пользуются заслуженным уважением и авторитетом во многих странах, где этот вид состязаний также набирает популярность», — заявил депутат.
По его словам, учитывая растущую популярность, зрелищность, спортивную и историческую составляющую, наступает момент официального признания данного вида спорта как минимум в России.
«Прошу вас оценить возможность признания средневекового исторического боя на государственном уровне для дальнейшего успешного развития этой дисциплины в нашей стране», — говорится в тексте обращения.
Ранее Милонов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.