Средневековый исторический бой предложили признать видом спорта в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил официально признать средневековый исторический бой видом спорта в России для дальнейшего успешного развития этой дисциплины. Копия обращения на имя министра спорта России Олега Матыцина есть в распоряжении RT.

Как пояснил Милонов, Россия стала «главным популяризатором и двигателем этого вида спорта в мире».

«Благодаря отечественным энтузиастам исторического боя российские команды реконструкторов-спортсменов пользуются заслуженным уважением и авторитетом во многих странах, где этот вид состязаний также набирает популярность», — заявил депутат.

По его словам, учитывая растущую популярность, зрелищность, спортивную и историческую составляющую, наступает момент официального признания данного вида спорта как минимум в России.

«Прошу вас оценить возможность признания средневекового исторического боя на государственном уровне для дальнейшего успешного развития этой дисциплины в нашей стране», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест.