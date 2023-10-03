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Средневековый исторический бой предложили признать видом спорта в России

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил официально признать средневековый исторический бой видом спорта в России для дальнейшего успешного развития этой дисциплины. Копия обращения на имя министра спорта России Олега Матыцина есть в распоряжении RT.
Средневековый исторический бой предложили признать видом спорта в России
  • Gettyimages.ru
  • © Zeferli

Как пояснил Милонов, Россия стала «главным популяризатором и двигателем этого вида спорта в мире».

«Благодаря отечественным энтузиастам исторического боя российские команды реконструкторов-спортсменов пользуются заслуженным уважением и авторитетом во многих странах, где этот вид состязаний также набирает популярность», — заявил депутат.

По его словам, учитывая растущую популярность, зрелищность, спортивную и историческую составляющую, наступает момент официального признания данного вида спорта как минимум в России.

«Прошу вас оценить возможность признания средневекового исторического боя на государственном уровне для дальнейшего успешного развития этой дисциплины в нашей стране», — говорится в тексте обращения.

Ранее Милонов подготовил к внесению в нижнюю палату парламента проект федерального закона, которым предлагается дополнить определение мелкого хулиганства таким признаком, как появление в обнажённом или полуобнажённом виде в ряде общественных мест. 

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