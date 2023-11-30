RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: российские военные уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне проведения СВО

Короткая ссылка
Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили первый танк Leopard 1A5 в ходе боя на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт ТАСС.

По данным ведомства, уничтожившим танк бойцам был вручён денежный сертификат на 700 тыс. рублей.

Отмечается, что данные выплаты являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника.

Ранее в Forbes сообщили, что ВСУ потеряли первый немецкий танк Leopard 1A5, только вступивший в бой.

Также советник главы республики Ян Гагин заявил, что на передовой в ДНР ведётся азартная охота на натовскую военную технику ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить