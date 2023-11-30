Минобороны: российские военные уничтожили первый Leopard 1A5 в зоне проведения СВО
Об этом сообщили в Минобороны России, передаёт ТАСС.
По данным ведомства, уничтожившим танк бойцам был вручён денежный сертификат на 700 тыс. рублей.
Отмечается, что данные выплаты являются дополнительными к выплачиваемым Минобороны России за личное уничтожение или захват военной техники противника.
Ранее в Forbes сообщили, что ВСУ потеряли первый немецкий танк Leopard 1A5, только вступивший в бой.
Также советник главы республики Ян Гагин заявил, что на передовой в ДНР ведётся азартная охота на натовскую военную технику ВСУ.