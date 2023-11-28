На передовой в ДНР ведётся азартная охота на натовскую военную технику ВСУ, сообщил советник главы республики Ян Гагин.

«Поначалу эту технику уж очень сильно хвалили. Я не знаю, почему, но с ельциновских времён нас постоянно убеждали, что иностранная военная техника — высококачественная, а отечественная — нет. В итоге же оказалось, что на комфортном Leopard хорошо служить, но воевать всё же лучше на Т-72», — сказал Гагин «Российской газете».

У иностранной техники проявились слабые места, отметил он: на передовой тяжело передвигаться и на машинах, и в пешем порядке, а в «местных чернозёмах» тяжёлая техника вязнет.

«При этом отечественные средства поражения её довольно легко уничтожают. Сейчас наши военнослужащие уже вошли во вкус и устраивают азартную охоту на западную технику», — сказал Гагин.

Как заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров, поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи будут решены быстрее, если на Украине станет меньше западного оружия.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью военному корреспонденту RT Arabic Саргону Хадая заявил, что НАТО загоняет Украину в кабалу, поставляя ВСУ старую и списанную технику.