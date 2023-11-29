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Планировавшему подрыв цистерны в Москве обещали эвакуацию на Украину

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Мужчина, намеревавшийся осуществить подрыв цистерны в Москве, заявил, что некий сотрудник спецслужб пообещал ему эвакуацию на Украину после теракта.
Планировавшему подрыв цистерны в Москве обещали эвакуацию на Украину
  • РИА Новости

Видео допроса размещено в Telegram-канале столичного главка СК России.

«Совершить террористический акт на ж/д станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав с ГСМ», — рассказал о своей задаче пойманный.

Он также отметил, что после каждого задания ему обещали вывезти его на территорию Украины, «но этого так и не произошло».

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали планировавшего подорвать цистерну на ж/д станции.

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