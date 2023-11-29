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Кулеба назвал ВСУ «сильнейшей армией» Европы, несмотря на провал наступления

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Вооружённые силы Украины «сильнейшей армией» Европы, несмотря на провал контрнаступления.
Кулеба назвал ВСУ «сильнейшей армией» Европы, несмотря на провал наступления
  • AP

Такое мнение украинский дипломат высказал перед заседанием совета Украина — НАТО.

Кулеба заявил, что победа Украины в конфликте отвечает интересам всего евроатлантического сообщества.

Он добавил, что защита Европы без Украины — бесполезная трата времени.

«Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закалённая в боях армия в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.

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