Кулеба назвал ВСУ «сильнейшей армией» Европы, несмотря на провал наступления

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал Вооружённые силы Украины «сильнейшей армией» Европы, несмотря на провал контрнаступления.

Такое мнение украинский дипломат высказал перед заседанием совета Украина — НАТО.

Кулеба заявил, что победа Украины в конфликте отвечает интересам всего евроатлантического сообщества.

Он добавил, что защита Европы без Украины — бесполезная трата времени.

«Вы не сможете это сделать, просто потому что у Украины сильнейшая и наиболее закалённая в боях армия в Европе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе признали, что контрнаступление ВСУ провалилось.