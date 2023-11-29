Российский боец Дизель рассказал RT о гибели брата в Клещеевке

Боец с позывным Дизель рассказал военкору RT Владу Андрице, как потерял брата Сандро в Клещеевке — тот погиб у него на руках.

Трагедия произошла после того, как в окоп залетели две мины и дрон-камикадзе, поделился российский военнослужащий.

«Это было в 06:00, меня и брата очень сильно контузило. Когда я приходил в сознание, брат мне говорил: «Я не чувствую ног». Ниже колена две ноги на коже висели», — рассказал военный.

Дизель многократно находился на линии боевого соприкосновения, но когда они с братом впервые зашли в окоп вместе, то попали под миномётный обстрел. Им пришлось четыре часа притворяться мёртвыми, пока не ушёл украинский БПЛА.

«До сих пор не могу поверить, что здесь брата потерял. Мы всегда с ним были вместе. На позиции ходили, на оборону ходили на передовые линии», — говорит Дизель.

По его словам, он до сих пор не может поверить, что брата больше нет.

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