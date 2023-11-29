Сенатор Алексей Пушков назвал заявление одного из глав МИД стран Североатлантического альянса об успехах Вооружённых сил Украины на фронте свидетельством невменяемости.

Об этом Пушков написал в Telegram.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не сказал, кто был тем единственным главой МИД стран НАТО, который назвал успешным украинское контрнаступление.

«Это тот случай, когда назвать фамилию было бы как выписать свидетельство о невменяемости», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и около 1,8 тыс. единиц военной техники.

Также в CNN отметили, что иностранные наёмники покидают Украину на фоне ожесточённых боёв.