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Economist: конфликт между Зеленским и Залужным вызван провалом контрнаступления

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Конфликт между Владимиром Зеленским и главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным вызван провалом контрнаступления, сообщает The Economist со ссылкой на чиновника в правительстве Украины.

Как отмечается в материале, конфликт в руководстве был предсказуемым из-за зашедшего в тупик контрнаступления, которое пошло не по плану.

Чиновник отметил, что многие в правительстве Украины согласны с «трезвыми выводами» Залужного, который открыто высказал тезисы, противоречащие позиции Зеленского.

Издание также сообщает, что Залужный может быть угрозой для Зеленского, чьи рейтинги падают из-за коррупционных скандалов в правительстве.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что у украинского военного руководства отсутствует план ведения боевых действий на следующий год.

Как сообщало украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяны Безуглой, Залужный должен уйти с должности в связи с отсутствием плана действий на будущий год.

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