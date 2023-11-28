Депутат Рады Арахамия: у Минобороны Украины нет плана на 2024 год
- РИА Новости
В интервью журналистке Наталье Мосейчук он отметил, что Генштаб должен был составить план: как украинские войска будут вести бои, сколько необходимо иметь солдат и другое.
«Такого плана ни у кого нет в стране. На самом деле», — добавил Арахамия.
Депутат подчеркнул, что такую стратегию должен составить не один человек, а вся «военная институция».
Ранее в Раде заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти с должности в связи с отсутствием плана действий на будущий год.