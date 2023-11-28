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Глава Сум заявил о провале выполнения плана по мобилизации в регионе

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Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил о провале выполнения плана по мобилизации в ВСУ — за последние три месяца его удалось выполнить лишь на 8%.
Глава Сум заявил о провале выполнения плана по мобилизации в регионе
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«За последние три месяца город Сумы провалил план поставки мобилизационных ресурсов в вооружённые силы... Вы вдумайтесь — всего 8% военнообязанных подали из города Сумы», — сказал он на видео, опубликованном изданием «СТРАНА.ua».

Артюх отметил, что во многих общинах даже отсутствует учёт военнообязанных, а предприятия не выполняют своих обязательств.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера сообщала, что на Украине наблюдается низкий боевой дух и дефицит солдат.

Владимир Зеленский заявил, что власти работают над комплексным планом по мобилизации на Украине.

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