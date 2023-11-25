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FT: на Украине наблюдается низкий боевой дух и дефицит солдат

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Низкий боевой дух и недостаток военнослужащих наблюдается на Украине, люди не хотят идти в военкомат в преддверии зимы.
FT: на Украине наблюдается низкий боевой дух и дефицит солдат
  • AP
  • © Libkos

Об этом написала газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера.

«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», — отметил он.

По словам журналиста, в Киеве боятся, что к власти в США вернётся бывший лидер Дональд Трамп. Миллер считает, что помощь Украине со стороны американских властей напрямую зависит от президентских выборов в США.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что власти работают над комплексным планом по мобилизации на Украине.

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