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В Ереване заявили, что мирный договор с Баку могут заключить в течение 15 дней

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Спикер армянского парламента Ален Симонян не исключил, что Армения и Азербайджан могут заключить мирный договор в течение 15 дней.
В Ереване заявили, что мирный договор с Баку могут заключить в течение 15 дней
  • Gettyimages.ru
  • © Louise Pieterse

«При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю», — приводит РИА Новости его слова.

Симонян подчеркнул, что стороны достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном о возможности заключения мирного договора между двумя государствами.

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