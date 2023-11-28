В Ереване заявили, что мирный договор с Баку могут заключить в течение 15 дней

Спикер армянского парламента Ален Симонян не исключил, что Армения и Азербайджан могут заключить мирный договор в течение 15 дней.

«При желании мирное соглашение может быть подписано в течение следующих 15 дней, если власти Азербайджана действительно проявят политическую волю», — приводит РИА Новости его слова.

Симонян подчеркнул, что стороны достигли согласия практически по всем принципиальным вопросам.

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном о возможности заключения мирного договора между двумя государствами.