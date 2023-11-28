Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможность заключения мирного договора

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл переговоры с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном о возможности заключения мирного договора между двумя государствами.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявления руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера.

Отмечается, что Блинкен выразил благодарность Алиеву за готовность к заключению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Также сообщается, что Блинкен в ходе беседы с Пашиняном обсудил усилия Вашингтона по достижению мирного договора.

22 ноября Алиев сообщил, что препятствий для подписания мирного договора между его страной и Арменией больше не существует.

24 ноября Пашинян заявил о готовности обменять находящихся в армянских тюрьмах азербайджанцев на осуждённых в Азербайджане армян по принципу всех на всех.