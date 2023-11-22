Алиев заявил об отсутствии препятствий для мирного договора с Арменией
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время встречи с британским министром.
«Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Баку выражает готовность к диалогу с Ереваном по вопросу подписания мирного договора.
Ранее в армянском Министерстве иностранных дел сообщили, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации общей границы.