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Алиев заявил об отсутствии препятствий для мирного договора с Арменией

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что препятствий для подписания мирного договора между его страной и Арменией больше не существует.
Алиев заявил об отсутствии препятствий для мирного договора с Арменией
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с британским министром.

«Больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Баку выражает готовность к диалогу с Ереваном по вопросу подписания мирного договора.

Ранее в армянском Министерстве иностранных дел сообщили, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации общей границы.

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