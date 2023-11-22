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МИД Армении: Ереван предложил Баку провести заседание по делимитации границы

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В армянском Министерстве иностранных дел сообщили, что Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации общей границы.
МИД Армении: Ереван предложил Баку провести заседание по делимитации границы
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится на сайте ведомства.

Как отметили в министерстве, Ереван видит возможность установления мира между Арменией и Азербайджаном, несмотря на существующие сложности.

«Армения предложила Азербайджану провести заседание комиссии по делимитации границы на государственной границе между двумя странами», — говорится в заявлении. 

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны намерены активизировать работу по дипломатической и политической линии для подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужен новый вооружённый конфликт с Арменией.

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